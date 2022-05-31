أطلق فندق في دبي خدمة السداد بالعملات المشفرة إضافة إلى العملات التقليدية مقابل الحجوزات، وهو ما يجعله أول فندق في المنطقة يتيح تلك الخدمة.

أصول رقمية:

وحسب وكالة “بلومبيرغ”، أطلق فندق “ذا مانور باي جيه إيه” خدمته الجديدة بالتعاون مع منصة “باينينس”، وهي أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول الرقمية.

وأوضحت الوكالة أن الفندق بموجب هذه الخدمة يقبل العملات: “بي إن بي”، “بتكوين”، “إيثروم”، وغيرها من العملات الرقمية، من خلال عملية سريعة وآمنة.

تفاصيل الخدمة الجديدة:

وأضافت “بلومبيرغ” أن إطلاق الخدمة الجديدة جاء وفقًا لاتفاقية تعاون بين الشريك المدير في الفندق، محمد القاسم، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى “باينينس إنترناشيونال”، ريتشارد تينغ، تتضمن أن يتيح الفندق لنزلائه من بلدان مختلفة خيار سداد الحجوزات باستخدام عملات مُشفرة، وذلك عبر الموقع الشبكي الخاص بالمجموعة التي تتولى إدارة الفندق.

وحسب صحيفة “البيان” فإن الخطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة على مستوى المُنشآت الفندقية، وتتميز بكونها تُراعي تطبيق تدابير صارمة فيما يتعلق بالأمان وحماية حقوق المستهلكين ومالكي الشركات، على السواء.