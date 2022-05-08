توصلت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي بجامعة “باث” في المملكة المتحدة إلى أن التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع واحد فقط، قد يؤدي إلى تحسن كبير في الصحة وانحسار القلق والاكتئاب.

نتائج الدراسة

ووفر بعض المشاركين في الدراسة ما يقارب تسع ساعات من أسبوعهم كانوا سيقضونها في التمرير على Instagram و Facebook و Twitter و TikTok.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أسبوعًا واحدًا فقط بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تحسين مستوى رفاهية الأفراد بشكل عام بالإضافة إلى تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.