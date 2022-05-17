مازالت درجة الحرارة في مكة هي الأعلى على مستوى المملكة، بحسب تقديرات المركز الوطني للأرصاد “NCM”، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في العاصمة المقدسة بمعدل درجتين اليوم الثلاثاء 16 شوال ١٤٤٣، مقارنة بأمس الاثنين، بينما كانت أبها هي أقل مدن المملكة من حيث درجات الحرارة مسجلة 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة في مكة

وكشفت توقعات المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة حرارة مكة اليوم 47 درجة مئوية للعظمى، بينما من المتوقع أن تصل 30 درجة للصغرى، وتشير التوقعات كذلك إلى أن موجة ارتفاع الحرارة يمكن أن تستمر حتى الأسبوع القادم.

وبحسب قياسات مركز الأرصاد شهد طقس مكة اليوم ارتفاع في معدلات الرطوبة، حيث سجلت 15% مقارنة بأمس الذي سجل 10%، وتساهم معدلات الرطوبة في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدلات العرق في جسم الانسان واحتياجه لشرب السوائل لتعويض ما فقده من مياه حتى لا يصاب بالجفاف، وعلى صعيد طقس مكة اليوم فقد شهد أيضًا سرعة في حركة الرياح التي تتجه ناحية جنوبي المدية بسرعة 13 كيلومترًا في الساعة.

طقس مكة الأيام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس في مدينة مكة خلال الأيام القادمة، كاشفًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، والتي تتمثل في التالي