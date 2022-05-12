أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن درجة حرارة مكة المكرمة تتربع فوق الأربعينات وربما تستمر حتى الخريف المقبل.

جاء ذلك بحسب تغريدة لـ المسند، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

أجواء مستقرة:

وقال المسند: بصفة عامة اليوم أجواء مستقرة في معظم المناطق، غداً سيغرب نجم سهيل مع غروب الشمس وفقاً لأفق الرياض الساعة 06:28 وسيشرق قبل الشمس في 11 أغسطس وسيشاهد للعيان فجراً بعد هذا التاريخ ببضعة أيام ..(كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ).

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.