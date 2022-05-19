انتشرت دعوات تطالب بإلغاء متابعة رهف القحطاني ومروج الرحيلي أطلقها العديد من المغردين على موقع تويتر، تطالب بوقف متابعة حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في رد فعل على محتوى مشاهير الفلس غير الهادف.

تبليك رهف ومروج

أعاد العشرات من المغردين تداول هاشتاق تبليك رهف ومروج حتى تصدر موقع تويتر، وانهالت التعليقات المطالبة بوقف متابعة الفتاتين وعمل بلوك لهما.

وقال عبود الخريص :”أصبح علينا واجبًا التصدي لمثل هؤلاء، فقد خرجوا عن القيم والأخلاق الحسنة، ويجب تبليك حساباتهم حفاظًا على عادات وتقاليد المجتمع وفق المنهج الإسلامي، فلهما تأثير جدًا على المراهقين والمراهقات، وكل ما عليك فعله فقط (إلغاء متابعتهم) من كل البرامج”.

أما “البلدوزر الأشجعي” فقال: “أي تافه ومسيئ أتمنى يتم تبليكه وحذفه إلى متى نقول يمثلون أنفسهم اللي يسافرون سفراء للوطن عليهم أن يخافوا من الله في أنفسهم ويمثلوا السعودية خير تمثيل”.

أزمة رهف ومروج

بدأت أزمة رهف القحطاني ومروج الرحيلي بعد نشرهما العديد من مقاطع الصور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارتهما إلى جزر المالديف المستمرة حتى الآن، حيث بدأ الأمر مع تداول صور لهما بملابس غير أخلاقية أثارت استياء وغضب العديد لما فيها من سمات خادشة للحياء العام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت الفتاتان في مقطع مصور منذ ساعات قليلة تردد فيه مروج السباب لشعب جمهورية المالديف، في حين تولت رهف تصويرها واكتفت بالضحك للتعبير عن سعادتها لما تقوله صديقتها من ألفاظ خارجة.