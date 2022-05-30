ستعود منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 20 يومًا من الآن، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية.

سبب تمديد مباريات دوري المحترفين

ومر 28 جولة من عمر المسابقة، الذي كان من المقرر نهايتها أمس 29 مايو، لكن الموسم امتد ليوم 23 يونيو المقبل، بسبب تأجيل مباريات الجولة الـ27 بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأخضر يستعد خلال تلك الفترة

وخلال الفترة الحالية سيخوض المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد مباراتين وديتين في معسكره الإعدادي في إسبانيا أمام كل من منتخبي كولومبيا وفنزويلا يومي الخامس والتاسع من يونيو على الترتيب.

ويتواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بـ قطر مع منتخبات” بولندا، المكسيك، الأرجنتين”.

جدير بالذكر أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سوف تستأنف يوم 18 يونيو المقبل، كما تقرر إقامة مباريات الجولتين الـ29 والـ30 في توقيت واحد.