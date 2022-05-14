سيكون دوري المحترفين السعودي لموسم 2021/2022 الأطول بتاريخ المسابقة وذلك بعد نهاية مبارياته يوم 23 يونيو المقبل بدلاً من 29 مايو الحالي.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و 22 و 23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و 28 و 29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.

سبب تمديد دوري المحترفين

وجاء التمديد بعد تأجيل مباريات الجولة الـ27 التي كان مقرر لها بداية من أمس وحتى الغد الأحد، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد التمديد فإن موسم 2021/2022 سيكون الأطول بتاريخ المسابقة، باستثناء موسم 2019/2020 الذي توقف طويلًا بسبب جائحة كورونا.

وبوقت سابق، قال الناقد الرياضي محمد الدهش والإداري السابق بنادي الفيحاء إنه كان يجب إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء يوم 18 يونيو بدلًا من تمديد دوري المحترفين حتى يوم 23 يونيو.

وتحدث الدهش في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “كنت أرى كحل أفضل إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء يوم 18 يونيو وترحيلها كمباراة واحدة بدلًا من تمديد الدوري، خاصة أن الأندية ستعاني كثيرًا بعد انتهاء العقود في أول يونيو والموسم ممتد إلى 23 يونيو”.