أعلنت 4 دول مساء الأحد، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1443 هجري، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك فيها يكون الثلاثاء 3 مايو الجاري، وأن غدًا الاثنين المتمم لشهر رمضان والثلاثاء عيد الفطر.

باكستان:

وأعلنت اللجنة المركزية لرؤية الهلال في باكستان، تعذر رؤية هلال شهر شوال ومن ثم أعلنت أن يوم الثلاثاء هو أول عيد الفطر، حسبما ذكر موقع “داون” الباكستاني الإخباري.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة باستطلاع الهلال مولانا عبد الخبير ازاد، في مؤتمر صحفي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عن تعذر رؤية الهلال.

وقال: “لم يتم تلقي أي شهادة حقيقية عن رؤية الهلال ولذلك تم الاتفاق مع الإجماع على أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء الموافق في 3 مايو الجاري”.

وذكر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “باكستان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن الثلاثاء 03 مايو يوم عيد الفطر المبارك”.

الثلاثاء في إيران:

كما أعلنت إيران، أن يوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وفقًا لوكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء.

وذكرت “إرنا” أن لجنة تقصي الهلال أعلنت “تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء (اليوم) الأحد وأن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان ويوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر”.

بنجلاديش:

ونشر المركز الدولي للفلك، عددًا من التغريدات بشأن استطلاع هلال شهر شوال في الدول التي تحرت الهلال مساء أمس الأحد، وأعلن أن بنجلاديش حددت الثلاثاء غرة شهر شوال، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال.

العيد في الهند:

وفي الهند، أعلنت اللجنة المكلفة باستطلاع هلال شهر شوال، مساء الأحد، تعذر رؤية الهلال، بذلك حددت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان المركز الدولي للفلك أعلن في بيان يوم الخميس الماضي، أن غالبية الدول سواء تلك التي تتحرى الهلال يوم السبت الموافق 30 أبريل الماضي، أو الأخرى التي ستتحراه يوم الأحد الموافق 1 مايو الجاري، سيكون فيها أول أيام العيد فلكيًّا، الاثنين، الموافق 2 مايو، عدا 3 دول بها عدد كبير من المسلمين، وهذه الدول هي الهند وباكستان وبنجلاديش، وهي دول بدأت صيام شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 إبريل الماضي.