قال الرئيس السابق دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة تتجه نحو حرب أهلية بسبب عدو من الداخل، وذلك على منصة Truth Social الخاصة به.

وكان ترامب قد أعاد مشاركة منشور لرئيس السلفادور، نجيب بقيلة، على المنصة والذي اقتبس من كتاب Civil war قائلًا: إن أقوى دولة في العالم تسقط بسرعة كبيرة، مما يجعلك تعيد التفكير في الأسباب الحقيقية وراء ذلك؛ حيث إنه لا يمكن تدمير شيء كبير وقوي بهذه السرعة، إلا إذا جاء العدو من الداخل.

وقد علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على ذلك من خلال حسابه الخاص على المنصة قائلًا: حرب أهلية.

ازدياد التضخم في الولايات المتحدة:

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى نسب قياسية في إبريل حيث وصلت إلى 8.3% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وظلت أسعار الغاز ترتفع لأسبوعين متتاليين ووصلت يوم الاثنين إلى سعر 4.60 دولار للجالون.

توترات داخلية داخل إدارة بايدن:

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن التضخم مع المشاكل الداخلية مثل اختفاء لبن الأطفال الذي تسبب في قلق كبير بين الأسر الأمريكية مع سوء التعامل مع ذلك بجانب المشاكل المتعلقة بالهجرة، وأيضًا سوء التعامل بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا كل ذلك أدى إلى توترات داخل إدارة بايدن.

منصة Truth Social:

وكان ترامب قد أسس منصة Truth Social بعد أن حظرته جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات وإنستجرام وريديت وغيرهم من الشبكات، وذلك بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.