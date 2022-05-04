وجه المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الشكر إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أدائهم في مباراة الفيحاء، على الرغم من الخسارة.

دياز يعلق على الخسارة

وقال دياز: “أشكر اللاعبين على الأداء في مباراة اليوم، كنا نبحث عن تسجيل هدف طوال المباراة ولم نركز بالشكل المطلوب، بالطبع الخسارة مؤلمة، لكن علينا مواصلة العمل والمثابرة لإنهاء الموسم بشكل جيد”.

وعن سبب احتفاظه بالبرازيلي بيريرا رغم عدم ظهوره بالمستوى المتوقع، قال: “اليوم كنا نحتاج الفوز وتسجيل هدف، لذا كنا نحتاج إلى لاعب ذي نزعة هجومية مثل بيريرا، ولم يوفق اليوم مع زملائه بسبب الاستعجال وفقدان التركيز”.

وبشأن تغيير سلمان الفرج، أكد دياز أن قائد الفريق تعرض لوعكة صحية قبل المباراة بسبب نزلة برد، وتابع: “وبين الشوطين تعرض لضيق في التنفس لذا فضلت إخراجه بعد بداية الشوط الثاني بفترة قصيرة”.

وتحدث دياز عن حظوظ الهلال في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلًا: “على الورق لا يزال هناك أمل حتى لو كان ضعيفًا، سنقاتل حتى النهاية بغض النظر عن أي أمر آخر”.

الهلال يخسر ضد الفيحاء

ولعب الفيحاء ضد الهلال اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بخسارة الزعيم بهدف دون رد.

ورفع الفريق الفيحاوي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة.