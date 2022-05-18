يأمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الهلال لتجاوز عقبة الفيحاء، وحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه.

دياز يطمح لحصد اللقب الثاني

ويُعد هذا النهائي هو الثاني الذي يخوضه رامون دياز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباراة النهائية نسخة 2017، وحقق اللقب على حساب النادي الأهلي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في 2017، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليجمع الزعيم ثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والفيحاء في نهائي الكأس

وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الخميس، لمتابعة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء.

وتطمح كتيبة رامون دياز لحصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، وفض شراكته مع الاتحاد، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق إنجاز تاريخي والتتويج باللقب لأول مرة.