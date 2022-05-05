يأمل الاتحاد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا لتجاوز عقبة الفتح، والاقتراب من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح ضد الاتحاد

ويلعب الفتح ضد الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ذكرى مميزة للعميد

وتحمل مباراة الغد، ذكرى مميزة لجماهير العميد خاصة أنها تتزامن مع أيام عيد الفطر، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على الفتح في نفس هذه الأيام موسم 2009/ 2010، ما يحفز اللاعبين لتكرار الانتصار.

وتقابل الفريقان على الملعب ذاته، وتمكن العميد من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد نور وصالح الصقري، فيما أحرز أحمد بوعبيد هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من ركلة جزاء.