قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن الشركة واصلت تقدمها وإنجازاتها وتفاعلها مع الأسواق فجاءت نتائج الربع الأول من هذا العام في مستوى استثنائي، بما يجعلها أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في العام 2019، وهي في الواقع من أقوى الأرباح الفصلية على مستوى العالم.

وأضاف الناصر، في بيان صحفي اليوم الأحد تعليقاً على نتائج الشركة، أن أرامكو السعودية تواصل التركيز على الإسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة، مع الاستمرار في رفع مستوى الاستدامة.

استثمارات طويلة الأجل

وأوضح أن الشركة تنفذ استثمارات طويلة الأجل، وتزيد طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز لتلبية النمو المتوقع في الطلب، وهذا نظرًا للأهمية البالغة لأمن الطاقة، إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

نتائج الربع الأول

وقال الناصر إن الشركة أحرزت تقدمًا خلال الربع الأول في إستراتيجية التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية في كلٍّ من آسيا وأوروبا، وهي مستمرة في تطوير فرص تُسهم في تحقيق أهدافها على صعيد النمو.

وأشار إلى تفاؤله الكبير حيال المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها الشركة لعملائها، ولمسيرة التحوّل الذي يشهده مجال الطاقة على مستوى العالم.