صرح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لديها خطة ب، في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك هو شخصيا، في ظل استمرار العملة العسكرية الروسية ضد بلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني أن سلطات البلاد مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث مثل هذا التطور في الأحداث.

حماية الدولة

وقال: وفقا لتشريعاتنا، هناك من يحكم الدولة، كنا مستعدين ومنفصلين أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مضيفا: لقد فهمنا أنه إذا كانت هناك هذه الخسارة أو تلك، فسنكون مستعدين لهذه العملية.

وأشار إلى أن كييف قسمت مجلس الوزراء إلى جزأين، هما بديلان، بحيث “يمكن حماية الدولة حتى من مثل هذه النتائج.”

في سياق متصل، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا “ولو غدا”، ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

تبادل الأسرى

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: “تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول”.

وأضاف: “من المهم.. الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي.. وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس”.