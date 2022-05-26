فسّر تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، تصريحه الذي فُهم بشكل خاطئ على حد وصفه عن نادي الاتحاد المنافس بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان الضبعان قال الأحد الماضي قبل مباراة الهلال والاتحاد: “مباراتنا أمام العميد ستكون مهمة وسنغير من بوصلة المنافسة في الدوري”.

البعض من جمهور العميد شعر بالقلق وشكك في نزاهة الطائي عند مواجهة العميد الأحد المقبل في الجولة الـ28.

رئيس الطائي يكشف حقيقة تصريحه والمقصد منه:

رد الضبعان على ما تم تداوله قائلًا: “هذا التصريح صرحت به قبل مباراة الهلال والاتحاد بـ 24 ساعة، ولم أقصد به أي شيء، الطائي فريق ينافس بشرف ولدينا استقلاليتنا ونزاهتنا”.

ومن المنتظر مواجهة الطائي للعميد في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الـ28 الأحد المقبل.