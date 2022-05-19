قال عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء إنه لا يوجد خاسر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

عبدالله أبانمي – رئيس نادي الفيحاء :

لا خاسر في النهائي الكل كسبان، ولا يوجد مجال للتراخي أمام الهلال.#الهلال_الفيحاء#نهائي_الكأس_مع_الرياضيه pic.twitter.com/3WjUZNQSoT

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022

وتحدث أبانمي للقنوات الرياضية السعودية قبل المباراة قائلًا: ” اليوم هو عرس كروي للرياضة السعودية وسعداء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور وتشريف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونتمنى أن يكون فريقنا في أفضل حالاته”.

وتابع أبانمي: ” نواجه الهلال وهو فريق كبير وأتمنى أن يكون التوفيق حليف البرتقالي، ونخوض مباراة قوية والجمهور ينتظر فوزنا بهذا الكأس وكما قلت أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا”.

وأضاف رئيس الفيحاء: ” الغيابات لا تؤثر علينا وكلي ثقة في الفريق للفوز وتحقيق اللقب، ومنذ 3 أيام ونحن في أجواء النهائي”.