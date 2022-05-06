قال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر: إن الحقيقة ستظهر قريبًا في قضية توقيع اللاعب محمد كنو لعقدين مع ناديي الهلال والنصر بالفترة الأخيرة.

وتحدث آل معمر بعد مباراة النصر والشباب قائلًا: “للأسف ظهرت ادعاءات لا تمت للواقع بصلة وتحاول التغطية على الحقيقة، كيف يوقع فريق مع لاعب من الأساس له عقد مع ناد آخر، ومرة قالوا إننا فاوضناه خلال الفترة المحمية ومرة قالوا إنه لم يوقع على عقد مع النصر”.

وأضاف آل معمر: “لا تقلقوا الحقيقة سوف تظهر قريبًا”.

العقوبات على نجم الهلال:

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت الأحد الماضي، عن عقوباتها ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو.

وألزمت غرفة فض المنازعات اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

وقررت الغرفة إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًّا ودوليًّا لمدة 4 أشهر بداية من تاريخ صدور القرار، بجانب منع الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين متتاليتين بداية من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.