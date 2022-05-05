قال وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر له اليوم عن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي رجح فيها أن الزعيم النازي أودلف هتلر من أصول يهودية.

وبحسب الكرملين فقد ناقش بوتين وبينيت في اتصال هاتفي اليوم جملة من الملفات الدولية والثنائية الملحة، في ظل خلاف دبلوماسي اندلع بين البلدين مؤخرًا.

فحوى اتصال بوتين وبينيت

وبحسب روسيا اليوم فقد أولى الزعيمان اهتمامًا خاصًا إلى النواحي الإنسانية في أوكرانيا بما فيها العملية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من مصنع الصلب آزوفستال آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وكان الرئيس الروسي شدد اليوم الخميس، على ضرورة استسلام المقاتلين الأوكرانيين الذين يتحصنون داخل مصنع آزوفستال مؤكدًا استعداد روسيا لتأمين ممر آمن حتى يخرج المدنيون من المصنع.

تصريحات لافروف

وكان تصريح لافروف أثار ضجة واسعة في إسرائيل التي استدعت سفير روسيا، بينما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي بأنها “غير مقبولة وتمثل خطأ مروعًا في التاريخ”.