وجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، هربرت هاينر رسالة إلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي رسالة بشأن مستقبله.

رئيس بايرن ميونخ يؤكد استمرار ليفاندوفسكي

وعلق رئيس بايرن ميونخ على رغبة المهاجم البولندي خلال تصريحاته لقناة “سبورت 1” الألمانية، قائلًا: “ليفاندوفسكي لديه عقد مستمر معنا حتى 30 يونيو 2023 وسيلعب معنا حتى ذلك الحين”.

وأضاف هربرت هاينر: “طوال مسيرتي الاحترافية أعلم أنه عندما توقع عقدًا فإن مضمونه يكون ملزمًا للطرفين، لذلك لا يمكننا التحدث أننا سنجبر شخصًا ما على الوفاء بالعقد الخاص به”.

ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا مع بايرن ميونخ في صيف عام 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان المهاجم البولندي قد صرح بالأمس لصحيفة “بيلد”، قائلًا: “لم أتلق عرضًا من الفريق البافاري لتجديد العقد، وقررت الرحيل.. نحن بحاجة لإيجاد أنسب حل بالنسبة لي وللنادي”.

ونجح ليفاندوفسكي في التتويج بلقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم للمرة الخامسة على التوالي، ويلعب في صفوف البايرن منذ 8 سنوات، وتوج بالعديد من البطولات المحلية والقارية معه.