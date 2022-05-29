سخر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني من اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما قرر الأخير تجديد عقده مع النادي الباريسي وعدم الانتقال للريال.

وتحدث بيريز بعد تتويج الريال بدوري أبطال أوروبا قائلًا: ” لقد نسينا اللاعب بالفعل ولم نعد نفكر فيه، الأهم هو تتويجنا بلقب دوري الأبطال”.

وأضاف بيريز: الريال يسعى دائمًا للتعاقد مع أفضل اللاعبين، ولن نفكر في مبابي بعد ما جرى منه”.

يذكر أن اللاعب الفرنسي كان فضّل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، رغم اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي فاز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده على حساب منتخب كرواتيا.