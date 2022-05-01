رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار بالديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بموفور الصحة، والعزة والسؤدد، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وازدهارها واستقرارها، ويتقبل سبحانه وتعالى من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال.