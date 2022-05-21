وجهت رابطة الدوري الإسباني اتهامًا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد إعلان النادي تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

ريال مدريد الإسباني فكر في التعاقد مع مبابي لكن اللاعب الفرنسي رفض مفضلًا البقاء مع باريس سان جيرمان.

رابطة الدوري الإسباني تتهم سان جيرمان بالخداع:

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بيانها الرسمي، لتدين من خلاله نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت الرابطة في بيانها: إن ما أُنفق من أموال لتجديد عقد لاعب واحد يعد إفسادًا لعالم كرة القدم.

وقررت الرابطة، تقديم شكواها بشكل رسمي، من أجل التحقق في صحة تلك الصفقة، وتوافقها مع قوانين اللعب المالي النظيف التي ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تفاصيل عقد كيليان مبابي:

يعتقد الكثيرون بأن مكافأة تجديد العقد كانت من العوامل الحاسمة بالنسبة لمبابي فيما يخص تراجعه عن تحقيق حلمه باللعب لصالح ريال مدريد، وبحسب تلفزيون إسباني، فإن مبابي سيحصل على 300 مليون يورو مكافأة تجديد العقد مع النادي الباريسي.

سيكون مبابي صاحب أعلى راتب في تاريخ لاعبي كرة القدم، وبفارق يتجاوز 3 أضعاف ما يتقاضاه أي لاعب حاليًّا، وسيحصل على 150 مليون يورو كإجمالي راتب طوال مدة العقد خاليًا من الضرائب بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد.