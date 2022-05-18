يطمح المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

رازوفيتش يأمل تعويض خسارته

ويسعى فوك رازوفيتش لتعويض خسارته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018، حينما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى المباراة النهائية، إلا أنه خسر أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة.

وقدم الفيصلي مع المدرب الصربي مستوى مميزًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح في التعادل مع الاتحاد في الوقت القاتل، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، ليسجل العميد الهدف ويخطف اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

الهلال ضد الفيحاء في النهائي

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الخميس.

وتأمل كتيبة رازوفيتش في تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه مع الأرجنتيني رامون دياز، والفوز بالبطولة لعاشرة مرة.