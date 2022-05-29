أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل قليل عن رحيل الألماني رالف رانجنيك المستشار الرياضي للنادي والمدرب السابق للفريق الكروي الأول.

رالف رانجنيك يقرر التفرغ لتدريب منتخب النمسا

وكان رالف تولى مهمة المستشار الرياضي للنادي بعد نهاية مهمته كمدرب للفريق الكروي الأول في منتصف موسم 2021/2022، لكن تعيينه كمدرب للمنتخب النمساوي حال دون ذلك ليعلن رحيله عن اليونايتد نهائيًا.

وسيواجه منتخب النمسا بقيادة رالف منتخبات” فرنسا وكرواتيا والدنمارك” في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي

وكان اليونايتد أنهى الدوري الإنجليزي موسم 2021/2022 محتلًا المركز السادس.

يذكر أن اليونايتد كان تعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج لتدريب الفريق الكروي الأول بعد رحيل رالف رانجنيك.