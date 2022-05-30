أبدى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أبها بثنائية دون رد، كاشفًا أسباب تفوق الأزرق خلال الفترة الأخيرة.

رامون دياز سعيد بالفوز:

وتحدث رامون دياز في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال ضد أبها، قائلًا: “سعيد جدًّا بظهور فريقي بشكل قوي وبروح عالية خصوصًا في المنعطف الأخير من الدوري”.

وتابع حديثه عن مواجهة أبها قائلًا: “سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني بخبرة اللاعبين وهدوئهم داخل الملعب تمكنا من تسجيل هدفين وحصد النقاط الثلاث الهامة”.

أسباب تفوق الهلال:

وأضاف رامون دياز: “حينما حضرت إلى الفريق كان الفارق النقطي مع المتصدر 16 نقطة، وثقافة الانتصارات وخبرة اللاعبين وتعاونهم جعلتنا نصبح في وضع رائع ونلحق بالمنافسة، ويجب علينا المحافظة على ذلك حتى نهاية الدوري”.

وواصل المدير الفني الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “رغم وصولنا للصدارة في هذه الجولة، إلا أن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا يزال بالملعب، وسنلعب مواجهتين هامتين وقويتين”.

واختتم رامون دياز تصريحاته قائلًا: “يجب أن نلعب بشكل قوي لنتمكن من الفوز بالدوري بنهاية المطاف، وأجزم بأن اللاعبين لديهم العزيمة الكافية لمواصلة الفوز في آخر جولتين لنحصل على مبتغانا”.