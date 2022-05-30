واصل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز نتائجه المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحقق رقمًا مميزًا معه.

رامون دياز مع الهلال

وقاد رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 62 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لينجح في معادلة رقم مدرب أبها السابق، التونسي عبدالرزاق الشابي.

ونجحت كتيبة رامون دياز في مواصلة انتصاراتها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفازت على أبها بثنائية نظيفة بالأمس، لتشعل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

الهلال في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الهلال 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي بالأمس، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.