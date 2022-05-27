توفي الممثل الأمريكي راي ليوتا، أثناء نومه، ليغادر الحياة عن عمر يناهز 67 عامًا.

ونقلت وسائل الإعلام تصريحات الناطق باسم المديرية العامة للسينما الأمريكية، الذي أكد وفاة راي ليوتا، خلال تواجده بجمهورية الدومينيكان.

وأضاف: “ليوتا كان موجودًا في جمهورية الدومينيكان برفقة زوجته، التي ترجوكم أن تحترموا حزنها”.

راي ليوتا في ملجأ الأطفال:

ولد راي ليوتا في نيوارك بولاية نيو جيرسي في 18 ديسمبر 1954، وهو من أصل أسكتلندي؛ وعاش يتيمًا بعدما تخلت عنه والدته ووضعته في دار للأيتام عندما كان رضيعًا، وفي سن ستة أشهر تبناه زوجان من نيو جيرسي.

أحب ليوتا الفن ودرس التمثيل في جامعة ميامي، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1978، إلا أنه بدأ حياته عازفًا، قبل أن يتجه إلى حلمه الأساسي التمثيل، كما حقق نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل ولديه قائمة كبيرة تضم أكثر من 120 فيلمًا.

أفلام راي ليوتا:

ونظر كثيرون إلى فيلم جودفيلاز الذي ضم أسماء بارزة بينها روبرت دي نيرو، على أنه من أهم أفلام القرن العشرين.

وجسد راي ليوتا دور رجل مافيا في هذا الفيلم سنة 1990، كما عرف بتجسيده شخصية لاعب بيسبول في فيلم فيلد أوف دريمز، من بطولة كيفن كوستنر سنة 1989.

واشتهر الفنان الأمريكي في بداية مشواره الفني على الشاشة الكبيرة سنة 1986 من خلال مشاركته في فيلم سامثينغ وايلد الذي رُشح بفضله للفوز بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل بدور ثانوي.