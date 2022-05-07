أعلن نادي التعاون، اليوم السبت، عن إقالة المدرب الهولندي جون بروم من تدريب الفريق الكروي الأول، بعد الخسارة من الاتفاق بنتيجة 4/ 0 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي لتدريب الفريق الأول مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب آخر.

التعاون عانى محليًّا وآسيويًّا:

وعانى سكري القصيم مؤخرًا من النتائج السلبية حيث ودع دوري أبطال آسيا رغم احتلاله للمركز الثاني في مجموعته، كما خسر من الاتفاق بالجولة الـ26 أول أمس الخميس.

وأصبح سكري القصيم مهدد بالهبوط لـ دوري يلو “دوري الدرجة الأولى” باحتلاله المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين حاليًّا.