نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على فريق وولفرهامبتون بخماسية مقابل هدف، ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري.

دي بروين يُبدع

وكان مان سيتي بادر بالتسجيل عبر النجم البلجيكي كيفن دي بروين بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول ثم تعادل وولفرهامبتون عبر اللاعب لياندر دوندونكير بالدقيقة الـ11.

ثم واصل دي بروين تألقه ليضيف الهدف الثاني والثالث لـ مان سيتي في الدقيقتين الـ16 والـ24.

وفي الشوط الثاني واصل فريق السيتي ضغطه، ليضيف دي بروين رابع أهدافه ورابع أهداف مان سيتي بالدقيقة الستين.

وأضاف رحيم سترلينج الهدف الخامس لـ مان سيتي بالدقيقة الـ84.

مانشستر سيتي يُعيد الصدارة له

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 89 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 50 نقطة في المركز الثامن.