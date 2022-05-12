سلطت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الخميس، الضوء على رباعية اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين التي قادت مانشستر سيتي للفوز على وولفرهامبتون أمس واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي.

رباعية كيفين دي بروين تثير الإعجاب

وقالت صحيفة Daily Telegraph الإنجليزية إن مانشستر سيتي قد لا يحتاج إلى صفقة النرويجي إيرلينج هالاند لأنه يملك دي بروين بحس تهديفي عالٍ.

أما صحيفة Metro الإنجليزية فقالت: ” دي بروين يقود السيتي لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من جديد”.

بينما قالت صحيفة Daily Star الإنجليزية : ” دي بروين يستعين باحتفالية هالاند ويُسجل 4 أهداف لطيفة”.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وكان مان سيتي بادر بالتسجيل عبر النجم البلجيكي كيفين دي بروين بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول ثم تعادل وولفرهامبتون عبر اللاعب لياندر دوندونكير بالدقيقة الـ11.

ثم واصل دي بروين تألقه ليضيف الهدف الثاني والثالث لـ مان سيتي في الدقيقتين الـ16 والـ24.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 89 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 50 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن مانشستر سيتي يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي عوضًا عن خروجه الدرامي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد نادي ريال مدريد الإسباني.