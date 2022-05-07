انتهت مباراة برايتون ضد مان يونايتد، بسقوط مانشستر يونايتد برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة برايتون ضد مان يونايتد:

وشهد الشوط الأول تقدم برايتون بالهدف الأول عبر اللاعب موسيس كايسيدو في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم برايتون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح برايتون في إحراز 3 أهداف عبر كل من مارك كوكوريا وباسكال جروز ولياندرو تروسارد في الدقائق الـ50 والـ57 والستين.

وكان مانشستر يونايتد سجل هدفًا عبر الأوروجوياني إدينسون كافاني ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

مانشستر يونايتد يفشل في التأهل لدوري الأبطال:

وبهذه النتيجة فإن مانشستر يونايتد يفقد الفرصة بشكل رسمي في التأهل لـ دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل بعد تجمد رصيده عند 58 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد برايتون 47 نقطة في المركز التاسع.

وبعد مباراة برايتون ضد مان يونايتد، أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبًا بنسبة كبيرة من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب عدم تأهل اليونايتد لدوري الأبطال.

وسيتولى تدريب اليونايتد في الموسم المقبل، المدرب الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني السابق لنادي أياكس أمستردام الهولندي.