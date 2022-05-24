حذرت البنوك السعودية من رسائل احتيالية وصفتها بأنها تحوي بصمات المحتالين.

ولفتت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن تلك الرسائل تبدو لأول وهلة طبيعية لكن «بصمات المحتال» تختفي بين حروفها.

الاحتيال المالي:

ونصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية؛ حتى لا يتم غلق حساباتهم.

كما شددت على ضرورة إتمام عملية التحقيق من تفعيل الحساب عبر إرسال صورة بطاقة العميل البنكية مع كلمة المرور.

اختراق حسابات:

وتشمل عمليات الاحتيال المالي محاولة اختراق الحسابات أو الحصول على بيانات العملاء وأرقامهم السرية أو ادعاء المحتالين أنهم من منسوبي البنوك أثناء اتصالاتهم ورسائلهم التي يرسلونها إلى العملاء.