وجهت جماهير ليفربول رسالة إلى الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الريدز السابق ومدرب نادي أستون فيلا الحالي، تزامنًا مع انطلاق الجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قالت جماهير ليفربول ؟

ويواجه ليفربول، فريق وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق أستون فيلا، ويحتاج الريدز للفوز على وولفرهامبتون، مقابل تعادل السيتي أو خسارته من أستون فيلا، لحسم لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022.

وقالت جماهير ليفربول لـ ستيفن جيرارد: ” عليك أن تهزم السيتي لتعيد لنا الذكريات الجميلة والقديمة كما فعلتها من قبل”.

مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

وانطلقت مباريات ” آرسنال ضد إيفرتون، تشيلسي ضد واتفورد، ليفربول ضد وولفرهامبتون، مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، نوريتش سيتي ضد توتنهام هوتسبير، بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، برايتون ضد ويست هام يونايتد، برينتفورد ضد ليدز يونايتد” قبل قليل في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

وهبط ناديا واتفورد ونوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى بانتظار معرفة الفريق الثالث.