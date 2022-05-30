وجه فهد بن نافل رئيس نادي الهلال رسالتين محفزتين للاعبي الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض، بصعد الصعود لـ صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب الفوز على أبها مساء أمس الأحد.

رسالة ابن نافل للاعبي الهلال

وقال ابن نافل عبر حسابه في “تويتر” : “أحيي أعضاء فريقي على جهدهم العظيم واستعادتهم لمكانتهم الطبيعية في مقدمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم كافة الظروف والتحديات”.

وأضاف: “تبقت لأزرق الرياض، مباراتان نهائيتان؛ تتطلب منّا العمل قبل أن تكون الفرحة بتحقيق البطولة.. هذه رسالتي لإخواني اللاعبين.. وكذلك إلى جماهيرنا التي نعوّل على دعمها بشكل أكبر لتحفيز أبطالنا نحو الذهب -بإذن الله-“.

مواجهتان من العيار الثقيل للزعيم والاتحاد

يذكر أن الزعيم سيواجه فريق الفتح يوم 18 يونيو المقبل في الجولة الـ29 من دوري المحترفين، ثم فريق الفيصلي بالجولة الثلاثين، بينما يواجه الاتحاد، فريق الاتفاق بالجولة الـ29 ثم فريق الباطن بالجولة الثلاثين.