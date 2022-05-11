أصبح بمقدور المواطن السعودي الحصول على تأشيرة بريطانيا إلكترونيًا وذلك بعد دخول التسهيلات الجديدة التي أطلقتها السلطات هناك حيز النفاذ اعتبارًا من الشهر المقبل.

اعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.https://t.co/cI1R9VFolb#UKinKSA pic.twitter.com/2AHIe9KYim

— Neil Crompton (@UKAmbKSA) May 11, 2022

وأكد السفير البريطاني في الرياض نيل كرمبتون اليوم أنه تم إجراء تسهيلات بالنسبة للمواطنين السعوديين حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الإنترنت مطلع يونيو المقبل.

تأشيرة بريطانيا

يذكر أنه للحصول على تأشيرة بريطانيا يجب توفر ما يلي:

جواز سفرك الحالي.

عنوان في المملكة المتحدة حيث ستقيم.

تفاصيل رحلتك، بما في ذلك مواعيد وأوقات المغادرة والوصول.

يتم التقديم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة EVW .

متطلبات قبل وبعد التقديم

يجب عليك إدخال بياناتك الشخصية بشرط أن تكون متطابقة تمامًا مع جواز سفرك. يتضمن ذلك أي علامات ترقيم، على سبيل المثال المسافات أو الواصلات أو الفواصل العليا أو نقاط التوقف الكاملة. ويجب أن تكون تفاصيل سفرك صحيحة تمامًا أيضًا حيث لن يُسمح لك بالسفر إذا كانت بياناتك الشخصية أو تفاصيل السفر خاطئة، وإذا تقدم شخص ما نيابة عنك، فيجب عليه إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك.

وبعد التقديم ستصلك رسالة بريد إلكتروني في غضون 24 ساعة تحتوي على رابط لتنزيل التأشيرة الخاص بك، أظهر نموذج التأشيرة الخاص بك عندما تسافر إلى المملكة المتحدة، يمكنك طباعته أو إظهاره على جهاز إلكتروني، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي.