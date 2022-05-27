أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن تمديد عقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد كمدرب لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027.

وجاء ذلك بسبب النتائج الإيجابية التي حققها رينارد مع الأخضر وكان أبرزها التأهل لـ كأس العالم 2022 بـ قطر للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الكرة السعودية.

وكان رينارد تولى تدريب الأخضر في عام 2019 قادمًا من تدريب المنتخب المغربي، كما سبق له تدريب منتخب زامبيا وكوت ديفوار وفاز معهما بلقب كأس أمم إفريقيا.