أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن تمديد عقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد كمدرب لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027.
… وتستمر الرحلة ✍️ pic.twitter.com/eXoJf7Y2N6
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 26, 2022
وجاء ذلك بسبب النتائج الإيجابية التي حققها رينارد مع الأخضر وكان أبرزها التأهل لـ كأس العالم 2022 بـ قطر للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الكرة السعودية.
وكان رينارد تولى تدريب الأخضر في عام 2019 قادمًا من تدريب المنتخب المغربي، كما سبق له تدريب منتخب زامبيا وكوت ديفوار وفاز معهما بلقب كأس أمم إفريقيا.
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