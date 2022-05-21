أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي- قبل قليل- عن تجديد عقد نجمه كيليان مبابي إلى 2025 ليبقى مع الفريق الباريسي لمدة 3 أعوام.

ونشر حساب النادي في “تويتر” مقطع فيديو لـ مبابي وهو يقول باللغة الفرنسية: “هنا نكتب تاريخنا، هنا باريس”.

وكان مبابي فضّل البقاء في صفوف سان جيرمان، ورفض الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني.

تفاصيل عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان:

يعتقد الكثيرون بأن مكافأة تجديد العقد كانت من العوامل الحاسمة بالنسبة لمبابي فيما يخص تراجعه عن تحقيق حلمه باللعب لصالح ريال مدريد، وبحسب تلفزيون إسباني، فإن مبابي سيحصل على 300 مليون يورو مكافأة تجديد العقد مع النادي الباريسي.

سيكون مبابي صاحب أعلى راتب في تاريخ لاعبي كرة القدم، وبفارق يتجاوز 3 أضعاف ما يتقاضاه أي لاعب حاليًّا، وسيحصل على 150 مليون يورو كإجمالي راتب طوال مدة العقد خاليًا من الضرائب بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد.