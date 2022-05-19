تُوج فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في المباراة النهائية.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي تقدم جلاسكو رينجرز بالهدف الأول عبر اللاعب جو أريبو بالدقيقة الـ58، ثم تعادل اللاعب رفائيل بوري لفريق فرانكفورت في الدقيقة الـ70.

فرانكفورت يحسم لقب الدوري الأوروبي:

وذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فرانكفورت بخماسية مقابل أربع ركلات.