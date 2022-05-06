يبدو أن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تراجعت عن مواقفها المعادية للرجال حيث كتبت تغريدة تتغزل فيها بالرجل الحقيقي حسب المعايير التي حددتها له.

تراجع أم تكتيك ؟

وعلى الرغم من العداء الشديد الذي تكنه الشربيني للرجل العربي والشرقي بوجه خاص وعلى الرغم من دعواتها الدائمة للنساء بعدم الاستسلام للرجال إلا أنها بدأت في إثارة التكهنات ربما حول وجود رجل جديد في حياتها.

وكتبت الشربيني باللغة العامية المصرية : “حلو إنه الست يبقى في حياتها راجل يحبها ويدعمها ويرسم الفرحة على وشها وجوه قلبها…حلو إنه يبقى السند والضهر والحبيب والشريك…حلوة لما تبقى قوته بيستخدمها علشانك مش عليكى…حلوة الحياة مع راجل بجد”.

واشتهرت الشربيني بمقطع فيديو البلوك في وقت سابق التي طلبت فيه المرأة بعمل بلوك لأي شخص يزعجها في حياتها سواء أكان زوجها أو والدها أو أي شخص لها علاقة به، داعية المرأة إلى قطع علاقتها فورًا مع كل من يسبب لها الإزعاج.

معلومات عن رضوى الشربيني

يذكر أن الشربيني تقدم برنامج “هي وبس”، والذي يعرض عبر قناة “سي بي سي سفرة”، وأثارت خلال الآونة الأخيرة الكثير من الجدل على خلفية الموضوعات التي تناقشها خلال برنامجها.

قدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة “الحياة”، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس”.