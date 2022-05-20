استقطبت “منطقة الرعب” في سيتي ووك العديد من زوار موسم جدة بعروضها المشوقة وتجاربها المثيرة التي تقدم للزوار ضمن الفعاليات الترفيهية التي يتميز فيها موسم جدة عبر “سيتي ووك”.

وفي الوقت الذي يعيش فيه زوار “سيتي ووك” أوقاتًا ممتعة خصوصًا من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في انتظارهم في “منطقة الرعب”، ويشترك فيها مغامرو وعشاق الرعب داخل نطاق منطقة مهجورة مجهزة بأدوات ومعدات خاصة ليعيش الزائر مغامرة مثيرة لا تُنسى.

فعاليات الرعب:

وتستهوي فعاليات الرُعب الجمهور لخوض مغامرة مطاردة الزومبيز وزيارة البيوت المهجورة وتجربة العديد من الفعاليات الحماسية؛ كغرفة الهروب في Night of the Living Dead التي تتيح للزائر الاستمتاع بالعروض المرعبة في شوارع قرية الرعب ومحاولة الهروب من غزو الزومبيز، إضافةً إلى معرض Ghost Movies التي تعد تجربة تفاعلية حماسية يعيشها عشاق سلسلة أفلام الأشباح في أكثر من منطقة مرتبطة بأحداث الأفلام وأبطالها، وغيرها الكثير من الفعاليات المشوقة.

سيتي ووك:

وتعد منطقة “سيتي ووك” من أكبر مناطق موسم جدة، حيث تحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل تجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، كما تضم “سيتي ووك” أول قرية أنيمي من نوعها في العالم، ووتر فول وفود هول، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تلبي رغبات جميع أذواق أفراد العائلة.