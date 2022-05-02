تترقب الجماهير مباراة الفيحاء ضد الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقف المسابقات المحلية لمدة 45 يومًا.

الفيحاء يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

ويلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المباراة بضغوط أقل من الهلال، ويطمح لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم، في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه مع مدربه الصربي فوك رازوفيتش.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق مفاجأة بالإطاحة بالاتحاد من الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ما يحفز اللاعبين للتألق أمام الهلال.

الهلال يسعى للضغط على الاتحاد

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز السابع على التوالي.

ويطمح الهلال لتحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة الضغط على الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في تعثر العميد وخطف الصدارة.