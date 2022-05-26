أثار ارتفاع سعر البيض، استياء العديد من المواطنين، ما دفعهم للمطالبة بترشيد الاستهلاك، في محاولة لمنع ما وصفوه بـ”استغلال التجار”، مناشدين التجارة بالتدخل لضبط الأمر.

وكتب الأكاديمي فهد البقمي: “بعد توقف الناس عن شراء البيض مؤقتًا وقرب انتهاء صلاحيته.. اضطروا لتسويقه في وسائل التواصل الاجتماعي وكأن عليه عروض، نزلوا من سعره المبالغ فيه لسعره الطبيعي والسابق، ما عاد يبون إلا الخراج ويبون بس يصرفون هالكميات”.

ترشيد استهلاك البيض

كما أشار فهد إلى أنه لم يشتره منذ شهرين، لترسيخ الفكرة، فكتب: “صارلي شهرين ما اشتريته مع إن أحوالي المادية الحمد لله طيبه ولكن من الواجب علينا ترسيخ مفهوم الاستغناء في المجتمع”.

وغرد الباحث في الشؤون الأمنية الدكتور محمد الهدلة: “ضرورة إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار المتواصل والمتنامي يوما بعد يوم، ضرورة تدخل الحكومة وفرض تسعيرة جبرية للمواد الغذائية حتى لايكون لشبح الغلاء مكان في السعودية من الضروري توعية المستهلك بعدم شراء السلع المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت والمقاطعه سلاح قوي”

أسعار البيض

ولفت أبو بدر لتأثير حملات ترشيد استهلاك البيض على سعره؛ فكتب: “في بريده اليوم طبق البيض يهبط من 20 ريال إلى 13 ريال .. ولا أحد يشتري برضو”.



عروض البيض

أما منال فكتبت: “الراتب غنى مؤقت وارتفاع الأسعار فقرٌ دائم،لايخليكم هذا تتنازلون عن القرار أرجوكم.. البدائل كثيرة ولن نموت جوعًا.” واستدل علي السميري بمنهجية الصحابة في مواجهة مثل هذه المواقف، فكتب: “عبقرية الفاروق عمر بن الخطاب ومقولته الرائعة في ارتفاع الأسعار : “أرخصوه أنتم واتركوه لهم”.

وغرد خالد العيس: “لا أحد يشتري خلونا يد واحدة ضد جشع التجار، الآن صاروا يسوون عروض يبغون يمشون البيض المتكدس، برضو لا أحد يشتري، خلونا نكمل التحدي والكل ينصح اللي عنده ويبلغه ويقول لهم لا تشترون البيض”.