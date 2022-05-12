شارك اللاعب محمد كنو لاعب نادي الهلال في تدريبات أزرق العاصمة اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد الأحد المقبل في الجولة الـ 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كنو في التدريبات رغم الإيقاف

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا في الأول من مايو الجاري يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر ومنع الهلال من قيد الصفقات الجديدة لفترتين، بسبب تعاقده مع النصر وتوقيعه لـ الهلال في آن واحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال اليوم صورة اللاعب كنو وهو في تدريبات الزعيم استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

يذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن الأحد الماضي أنه سيتقدم باستئناف لـ مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات.

وكان الهلال قرر تجديد عقد اللاعب في السادس من يناير الماضي، وكان قبلها وقع لـ النصر، فما كان من نادي النصر إلا أنه أعلن في بيان فجر السابع من يناير الماضي عن تقدمه بشكوى لضمان حقوقه القانونية في الصفقة.