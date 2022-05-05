فشل بيب غوارديولا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحقق رقماً قياسياً سلبياً.

خسارة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

ولعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بالأمس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت كتيبة غوارديولا قد فازت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على ملعب الاتحاد في مباراة الذهاب بنتيجة 4/3، ولكن فوز المرينغي في الإياب، أطاح بها من البطولة.

غوارديولا الأكثر توديعًا لنصف النهائي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن غوارديولا ودع الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن مدرب مانشستر سيتي أصبح أكثر مدير فني يودع بطولة دوري أبطال أوروبا من هذا الدور، بالتساوي مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخرج غوارديولا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة برشلونة موسمي 2009/ 2010 و2011/ 2012، فيما ودعه مع بايرن ميونيخ الإسباني في مواسم 2013/ 2014، 2014/ 2015 و2015/ 2016.