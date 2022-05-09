ظهر حارس المرمى عبدالله المعيوف بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه يُعاني مع ركلات الجزاء.

عبدالله المعيوف لم يصد ركلات جزاء

وعلى الرغم من تألق عبدالله المعيوف بشكل لافت، إلا أنه فشل في التصدي لأي ركلة جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وكان آخرها هدف من مهاجم ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا.

ويُعد حارسا المرمى، الجزائري مليك عسلة “الحزم” ومواطنه مصطفى زغبة “ضمك”، هما الأكثر تصديًا لركلات الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 ركلات لكل منهما.

الهلال يتسعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.