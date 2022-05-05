أنهى نادي الباطن أول 45 دقيقة من مباراته أمام الأهلي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د29' الهدف الأول لـ الباطن عن طريق فابيو ابرو

الباطن 1 × 0 الأهلي#الباطن_الأهلي#SPL | #SSC pic.twitter.com/LzcyLtAPWA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2022

ونجح الأنجولي فابيو أبرو في إحراز الهدف الوحيد للفريق السماوي بالدقيقة الـ30 من ركلة جزاء.

يذكر أن المباراة كانت مهددة بالتأجيل بسبب عاصفة ترابية في مدينة حفر الباطن اليوم لكنها انطلقت في موعدها الطبيعي.