‏كشف والد الشاب رائد شبيلي، الذي اكتشف أنه رجل بعد 19 عامًا، وعاش على أنه فتاة طوال هذه المدة، عن حالة نجله بعدما اكتشف هذا الأمر.

"رنده".. اكتشفت أنها رجلا بعد 19 عاماً..

والد الحالة: اليوم أصبح اسمه "رائد" ويعيش حياة الرجال بشكل طبيعي وتجاوز الفترة السابقة نفسياً #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AepKGsXBHx

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2022

موضوع نفسي:

وقال والد رائد خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: “الموضوع نفسي جدًّا، ورائد يراجع طبيبًا نفسيًّا، في البداية الوضع كان غير طبيعي له”.

تغيرت حياته:

وتابع: “تحطم نفسيًّا وعاش فترة طويلة على أنه أنثى، وفجأة تتغير حياته”، مستكملًا: “الحين تغير، وصار له أكثر من 3 سنوات متأقلم على هذا الوضع، أصبح ولد يطلع ويروح، شاف حرية الأولاد وتجاوز الحالة النفسية”.

وأردف والد الحالة: “رغم أنه أصبح الآن بين الرجال إلا أن أوراق رائد الثبوتية ما زالت لم تتغير لرجل، وأحيلت للمحكمة للحصول على صك شرعي لتغيير الجنس رسميًّا”.