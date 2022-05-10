واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو، مساء أمس الاثنين، استعداداته لمباراة الرائد.

النصر يواصل الاستعداد:

وقسم ميغيل روسو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى 3 مجموعات، حيث انطلق مران اليوم بتدريبات لياقية متنوعة، ثم تمارين تكتيكية، وفرض بعد ذلك مناورات على ربع الملعب.

ويطمح روسو في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا، أملًا في مواصلة الانتصارات وتجاوز عقبة الرائد، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

العالمي ضيفًا على الرائد:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع برصيد 30 نقطة.