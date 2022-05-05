قالت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا: إن هناك دلائل على أن القوات الأوكرانية تمارس السحر الأسود في المقرات العسكرية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، فقد تم العثور على ما وصفته بـ خاتم شيطاني، وهو عبارة عن رمز يعتقد أنه يحمل صلات بقوة خارقة للطبيعة، وذلك على جدار قاعدة عسكرية أوكرانية مهجورة في ضواحي قرية تريكيزبينكا في منطقة لوهانسك التي سيطرت عليها روسيا.

وتابع تقرير الوكالة الروسية، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أيضًا علامات أخرى تم رسمها على ما يبدو بالدم، وتظهر علامات على أن الجنود الأوكرانيين كانوا يمارسون السحر الأسود.

وقالت: إن قوى العالم الآخر منحوا ترسانة الأسلحة الأوكرانية قوة إضافية لإحداث أضرار أشد عندما تصيب هدفًا، مؤكدة على أن ما تم العثور عليه يشبه خاتمًا سحريًّا لقوى الظلام.

وأرفقت نوفوستي، التي تعد من أكبر الوكالات الإعلامية، صورة للرمز المقصود به العديد من الخطوط المتقاطعة والكلمات المتعرجة والتي تهدف إلى تقوية الأسلحة، لاسيما وأنه ملطخ بالدم، وذلك على الرغم من عدم وجود مثل هذه الآثار في أي مكان آخر في المقرات العسكري، حيث لم يصب أحدًا.