قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعتين من المدنيين غادرتا المنطقة السكنية المحيطة بمصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا أمس السبت.

وأضافت أن إجمالي 46 مدنيا غادروا المنطقة وتم تزويدهم بالطعام والمأوى.

تدمير مستودع أسلحة

كما أعلنت عن تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الغربية في أوديسا بصواريخ من طراز “أونيكس”، كما تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة.

سيطرة روسيا على خيرسون

وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن روسيا تسعى لممارسة تأثير سياسي واقتصادي على مدينة خيرسون الأوكرانية على المدى الطويل.

وأضافت أن سيطرة روسيا على خيرسون ستسمح لها بالتقدم نحو الجنوب والغرب.

وتزامنا، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية، الأحد، بقصف عدة قرى في محيط خيرسون، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، وفقا لبيان الدفاع الروسية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن من أسمتهم بـ”النازيين الأوكرانيين” يحضّرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولاييف، واتهام الجيش الروسي بذلك.